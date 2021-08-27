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Защитный щиток не заменяет маску: украинцев предупредили о штрафах

Автор: Дмитрий Левицкий

Глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий заявил, что защитный щиток на лице не приравнивается к маске. За использование такого щитка, как отметил нардеп, будет грозить штраф за нарушение карантина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Радуцкого в Facebook.

"Согласно исследованиям ученых, они не являются альтернативой медицинским маскам. Такие миниатюрные щитки просто меняют направление движения потока воздуха, который мы выдыхаем. Но это ничего принципиально не меняет, если речь идет о закрытом помещении с плохой вентиляцией", - пояснил нардеп.

Радуцкий подчеркнул, что Нацполиция должна привлекать к ответственности людей, которые пользуются защитными щитками точно так же, как и тех, кто не носит маску или носит ненадлежащим образом.

"Итак, маска на подбородке, пластиковый щиток - равно отсутствию маски. Настало время для Нацполиции и Гоструда вспомнить о требованиях законодательства и усилить контроль за соблюдением масочного режима", - сказал он.

Какие штрафы за нарушение масочного режима

В прошлом году парламент принял два закона об ответственности за нарушение масочного режима. Сейчас в законодательстве предусмотрена такая ответственность:

  • от 170 до 255 гривен для граждан;
  • от 3400 до 5100 гривен для юридических лиц.
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