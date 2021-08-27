Защитный щиток не заменяет маску: украинцев предупредили о штрафах

"Согласно исследованиям ученых, они не являются альтернативой медицинским маскам. Такие миниатюрные щитки просто меняют направление движения потока воздуха, который мы выдыхаем. Но это ничего принципиально не меняет, если речь идет о закрытом помещении с плохой вентиляцией", - пояснил нардеп.

Радуцкий подчеркнул, что Нацполиция должна привлекать к ответственности людей, которые пользуются защитными щитками точно так же, как и тех, кто не носит маску или носит ненадлежащим образом.

"Итак, маска на подбородке, пластиковый щиток - равно отсутствию маски. Настало время для Нацполиции и Гоструда вспомнить о требованиях законодательства и усилить контроль за соблюдением масочного режима", - сказал он.

Какие штрафы за нарушение масочного режима

В прошлом году парламент принял два закона об ответственности за нарушение масочного режима. Сейчас в законодательстве предусмотрена такая ответственность: