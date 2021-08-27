Захисний щиток не заміняє маску: українців попередили про штрафи

"Згідно з дослідженнями вчених, вони не є альтернативою медичним маскам. Такі мініатюрні щитки просто змінюють напрям руху потоку повітря, який ми видихаємо. Але це нічого принципово не змінює, якщо йдеться про закрите приміщення з поганою вентиляцією", - пояснив нардеп.

Радуцький наголосив, що Нацполіція повинна притягати до відповідальності людей, які користуються захисними щитками точно так, як і тих, хто не носить маску або носить неналежним чином.

"Отже, маска на підборідді, пластиковий щиток - дорівнює відсутності маски. Настав час для Нацполіції та Держпраці згадати про вимоги законодавства та посилити контроль за дотриманням маскового режиму", - сказав він.

Які штрафи за порушення маскового режиму

Минулого року парламент ухвалив два закони щодо відповідальності за порушення маскового режиму. Наразі у законодавстві передбачена така відповідальність: