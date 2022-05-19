Защитники из Кривого Рога получили 1200 комплектов защиты

"Самое главное сегодня - помочь тем, кто нас защищает. Поэтому компания "Метинвест" взяла на себя обязательство обеспечить мобилизованных сотрудников своих предприятий современными бронежилетами и касками. На сегодня более 90% мобилизованных работников предприятия, которые находятся на боевых позициях, уже получили от нас спецсредства защиты", - рассказал генеральный директор Ингулецкого ГОКА Александр Герасимчук.

Как известно, компания "Метинвест" направила более 1,2 млрд грн на помощь Украине и украинцам.

Компания закупила и передала в ВСУ и теробороны 1 100 тепловизоров, 25 000 медицинских турникетов и аптечек, 20 дронов. На нужды военных предприятия компании направили более 100 единиц автотранспорта.

Также для защиты въездов в города и остановки колесной техники рабочие изготовили 60 000 противотанковых ежей и более 20000 шипованных цепей.