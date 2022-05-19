UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Защитники из Кривого Рога получили 1200 комплектов защиты

Фото: защитники из Кривого Рога получили 1200 комплектов защиты (пресс-сулжба)
Автор: Артем Горовенко

Мобилизованные сотрудники криворожских предприятий группы "Метинвест" получили почти 1 200 единиц защитной амуниции. Это бронежилеты, укомплектованы сертифицированными бронеплитами, и кевларовые каски третьего уровня защиты, которые уберегут защитников от осколков снарядов, рикошета и шрапнели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генерального директора Ингулецкого ГОКа Александра Герасимчука.

"Самое главное сегодня - помочь тем, кто нас защищает. Поэтому компания "Метинвест" взяла на себя обязательство обеспечить мобилизованных сотрудников своих предприятий современными бронежилетами и касками. На сегодня более 90% мобилизованных работников предприятия, которые находятся на боевых позициях, уже получили от нас спецсредства защиты", - рассказал генеральный директор Ингулецкого ГОКА Александр Герасимчук.

Как известно, компания "Метинвест" направила более 1,2 млрд грн на помощь Украине и украинцам.

Компания закупила и передала в ВСУ и теробороны 1 100 тепловизоров, 25 000 медицинских турникетов и аптечек, 20 дронов. На нужды военных предприятия компании направили более 100 единиц автотранспорта.

Также для защиты въездов в города и остановки колесной техники рабочие изготовили 60 000 противотанковых ежей и более 20000 шипованных цепей.

Читайте РБК-Украина в Google News
МетинвестКривой Рог