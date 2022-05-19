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Захисники з Кривого Рогу отримали 1200 комплектів захисту

Фото: захисники з Кривого Рогу отримали 1200 комплектів захисту (прес-сулжба)
Автор: Артем Горовенко

Мобілізовані співробітники криворізьких підприємств групи "Метінвест" отримали майже 1 200 одиниць захисної амуніції. Це бронежилети, укомплектовані сертифікованими бронеплитами, та кевларові каски третього рівня захисту, які вбережуть захисників від уламків снарядів, рикошету та шрапнелі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на генерального директора Інгулецького ГЗК Олександра Герасимчука.

"Найголовніше сьогодні - допомогти тим, хто нас захищає. Тому компанія "Метінвест" взяла на себе зобов’язання забезпечити мобілізованих співробітників своїх підприємств сучасними бронежилетами та касками. На сьогодні понад 90% мобілізованих працівників підприємства, які знаходяться на бойових позиціях, вже отримали від нас спецзасоби захисту", - розповів генеральний директор Інгулецького ГЗК Олександр Герасимчук.

Як відомо, компанія "Метінвест" спрямувала понад 1,2 млрд грн на допомогу Україні та українцям.

Компанія закупила і передала до ЗСУ та тероборони 1 100 тепловізорів, 25 000 медичних турнікетів та аптечок, 20 дронів. На потреби військових підприємства компанії направили більш як 100 одиниць автотранспорту.

Також для захисту в’їздів до міст і зупинки колісної техніки робітники активів виготовили 60 000 протитанкових їжаків та понад 20000 шипованих ланцюгів.

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МетинвестКривий Ріг