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Защитник "Ворсклы" признан лучшим игроком 5 тура УПЛ

Новости » Спорт    27.08.2019 - 11:44
Защитник "Ворсклы" признан лучшим игроком 5 тура УПЛ
Фото: Игорь Пердута

Он помог команде одержать уверенную победу на выезде

Защитник полтавской "Ворсклы" Игорь Пердута практически единогласным решением признан лучшим игроком 5 тура украинской Премьер-лиги (УПЛ). Об этом сообщает сайт турнира.

Сообщается, что 28-летний украинец получил голоса всех членов экспертного совета УПЛ, кроме одного. В него входят Олег Венглинский, Сергей Нагорняк, Игорь Шуховцев, Геннадий Орбу, Йожеф Сабо, Александр Сопко, Степан Юрчишин и Виктор Грачев.

Пердута оформил дубль в матче против "Колоса" и помог полтавской команде добыть уверенную победу на выезде со счетом 3:0.

В следующем туре 31 августа "Ворскла" дома примет "Александрию". В данный момент полтавчане занимают четвертое место турнирной таблицы УПЛ.

Напомним, Виталий Косовский был назначен главным тренером полтавской "Ворсклы". Специалист на протяжении второго этапа УПЛ сезона 2018/19 был лишь исполняющим обязанности главного тренера после того, как "Ворскла" рассталась с Василием Сачко.

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