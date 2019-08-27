Защитник "Ворсклы" признан лучшим игроком 5 тура УПЛ

Он помог команде одержать уверенную победу на выезде
Защитник полтавской "Ворсклы" Игорь Пердута практически единогласным решением признан лучшим игроком 5 тура украинской Премьер-лиги (УПЛ). Об этом сообщает сайт турнира.
Сообщается, что 28-летний украинец получил голоса всех членов экспертного совета УПЛ, кроме одного. В него входят Олег Венглинский, Сергей Нагорняк, Игорь Шуховцев, Геннадий Орбу, Йожеф Сабо, Александр Сопко, Степан Юрчишин и Виктор Грачев.
Пердута оформил дубль в матче против "Колоса" и помог полтавской команде добыть уверенную победу на выезде со счетом 3:0.
Слів вітання Президенту було мало, тому #Ворскла «трьоху» #Колос‘у вкидала! #Kolos - #Vorskla, 0:3!#Пердута (4, 54), #Коломоєць (73).#FCVP #GWF #UPL #тур5 #перемога pic.twitter.com/GhkmX19jv4— ФК Ворскла (@vorsklacomua) August 24, 2019
В следующем туре 31 августа "Ворскла" дома примет "Александрию". В данный момент полтавчане занимают четвертое место турнирной таблицы УПЛ.
Напомним, Виталий Косовский был назначен главным тренером полтавской "Ворсклы". Специалист на протяжении второго этапа УПЛ сезона 2018/19 был лишь исполняющим обязанности главного тренера после того, как "Ворскла" рассталась с Василием Сачко.