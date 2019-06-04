"Ворскла" назначила Косовского полноценным тренером

Специалист избавился от приставки и.о.
Виталий Косовский назначен главным тренером полтавской "Ворсклы". Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Срок трудового договора тренера с клубом рассчитан на один год с возможностью продления еще на два.
Віталій #Косовський - ГОЛОВНИЙ ТРЕНЕР КОМАНДИ!— ФК Ворскла (@vorsklacomua) June 4, 2019
Vitaliy #Kosovsky - general manager!
Vitaliy #Kosovsky - entraîneur-chef de l'équipe!
Vitaliy #Kosovsky - entrenador en jefe del equipo!
Vitaliy @Kosovsky - チームのヘッドコーチ #FCVP #Ворскла pic.twitter.com/l0hOxTwime
Специалист на протяжении второго этапа УПЛ сезона 2018/19 был лишь исполняющим обязанности главного тренера после того, как "Ворскла" рассталась с Василием Сачко.
По итогам сезона полтавчане заняли 7 место в УПЛ и тем самым стали лучшей командой второй шестерки.
Напомним, новым главным тренером "Зари" стал Виктор Скрипник. Контракт с наставником подписан сроком на три года. Луганчане завершили сезон в УПЛ на 5 месте и сыграют в Лиге Европы.