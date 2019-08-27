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Захисник "Ворскли" визнаний найкращим гравцем 5 туру УПЛ

Новини » Спорт    27.08.2019 - 11:44
Захисник "Ворскли" визнаний найкращим гравцем 5 туру УПЛ

Він допоміг команді здобути впевнену перемогу на виїзді

Захисник полтавської "Ворскли" Ігор Пердута практично одноголосним рішенням визнаний кращим гравцем 5 туру української Прем'єр-ліги (УПЛ). Про це повідомляє сайт турніру.

Повідомляється, що 28-річний українець отримав голоси всіх членів експертної ради УПЛ, крім одного. У нього входять Олег Венглинський, Сергій Нагорняк, Ігор Шуховцев, Геннадій Орбу, Йожеф Сабо, Олександр Сопко, Степан Юрчишин і Віктор Грачов.

Пердута офрмив дубль в матчі проти "Колоса" і допоміг полтавській команді здобути впевнену перемогу на виїзді з рахунком 3:0.

У наступному турі 31 серпня "Ворскла" вдома прийматиме "Олександрію". Наразі полтавці посідають четверте місце турнірної таблиці УПЛ.

Нагадаємо, Віталій Косовський був призначений головним тренером полтавської "Ворскли". Спеціаліст протягом другого етапу УПЛ сезону 2018/19 був лише виконуючим обов'язки головного тренера після того, як "Ворскла" розлучилася з Василем Сачко.

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