Защитник из НБА пополнил ряды сборной Украины

Защитник "Торонто Рапторз" приступил к тренировкам в составе сборной Украины. Тренерский штаб национальной команды рассчитывает на легионера в матчах отбора к ЧМ-2023.

Начало июля – важный период для "сине-желтых". Подопечные Айнарса Багатскиса проведут 3 поединка в течение семи дней. 1 июля сборная Украины примет грузин в Риге, а 4 июля будет противостоять сборной Северной Македонии в Скопье. 7 июля украинцы сыграют в Риге перенесенный матч против чемпионов мира – Испании.

Пока украинская сборная идет третьей в группе G квалификации, отставая от команд Грузии и Испании. В следующий раунд отбора попадут три из четырех сборных.

В сезоне 2021/22 Национальной баскетбольной ассоциации Святослав Михайлюк провел 59 матчей. В среднем он проводил на паркете 12,2 минуты, набирал 4,3 очка, делал 1,6 подбора и оформлял 0,8 передач.