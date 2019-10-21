Защитник "Динамо" стал лучшим игроком 11 тура УПЛ

Крайний защитник киевского "Динамо" Виталий Миколенко был признан лучшим игроком 11 тура чемпионата Украины. Об этом сообщает официальный сайт Премьер-лиги.

Футболист принес победу своей команде в матче против "Александрии" (1:0), забив победный мяч на 32 минуте встречи. Для него этот гол стал дебютным в УПЛ.

20-летний спортсмен обошел в голосовании на один пункт вингера донецкого "Шахтера" Тайсона.

Лучшим тренером тура стал наставник луганской "Зари" Виктор Скрипник - его команда сумела победить черниговскую "Десну" (2:1).

В нынешнем сезоне Миколенко отыграл в УПЛ девять матчей, забил один гол и отдал четыре результативные передачи.

"Динамо" идет на второй позиции в турнирной таблице Премьер-лиги. Следующий матч подопечные Алексея Михайличенко проведут на столичном НСК "Олимпийский" 24 октября в Лиге Европы против "Копенгагена". "Александрия" в этот же день на выезде будет играть против "Сент-Этьена".

Напомним, по итогам голосования лучшим футболистом сентября 2019 стал защитник "Зари" Богдан Михайличенко. Лучшим тренером месяца был признан наставник "Десны" Александр Рябоконь.