Защитите свой бизнес: эффективный электронный документооборот с COMARCH

Сегодня особенно актуальным стал вопрос поиска качественного и безопасного оператора электронного документооборота. Одним из поводов актуальности вопроса стало прошлогоднее распространение вредоносной программы-вымогателя, поражающей компьютеры с ОС Microsoft Windows, – вируса Petya посредством ПО M.e.doc. А в этом году проблема существенно заострилась в связи с принятием Указа президента Украины Петра Порошенко касательно экономических санкций на ряд электронных ресурсов, в частности на оператора электронного документооборота – Э-КОМ.

Но большое количество компаний уже привыкли работать с безбумажным документооборотом и нуждается в систематическом надежном программном обеспечении в этом направлении для гарантирования непрерывности работы бизнеса. Проанализировав предложения на рынке, мы остановились на компании Comarch, которая с 2006 года внедряет на украинском рынке свою уникальную платформу Comarch EDI для обмена данными в электронном виде между партнерами. На протяжении 12 лет компания активно развивает электронный документооборот в Украине, сотрудничая с такими востребованными на рынке ретейлерами, как АТБ-маркет, Фоззи групп, METRO Cash & Carry, Auchan и большим количеством их поставщиков, производителей и дистрибьюторов. Компания Comarch доказала свою надежность и безопасность, а также свою результативность и эффективность в бизнесе. В течение этих лет было реализовано множество электронных документов: каталог продуктов, подтверждение заказа, уведомления об отгрузке и приемке, отчеты о продажах, товарные и налоговые накладные.

Несколько лет назад удалось полностью отказаться от бумаги при поставках путем внедрения электронных налоговых и товарных накладных. Это всё в себе несет невероятное количество информации, которую необходимо грамотно распределять, обрабатывать и, конечно же, гарантировать безопасность. Невозможно представить успешный бизнес без постоянной и всесторонней коммуникации с партнерами, которая обеспечивается именно достойным уровнем электронного документооборота.

В связи с такой чрезвычайной важностью защиты конфиденциальной и коммерческой информации, просто необходимой является надлежащая их защита. Особенно это актуально из-за активизации злоумышленной гибридной политики и различных кибер-атак. В компании Comarch регулярно следят за внешней и внутренней ситуацией с надлежащим программным обеспечением в центрах обработки данных - Comarch Data Center. Защита, беспрерывность и эффективность – приоритетные элементы стратегического плана компании.

Платформа имеет собственную IT-инфраструктуру, решающую вопрос о работе приложений для бизнеса. Также многолетний опыт, надлежащая сертификация и стандартизация являются ключом и показателем высокоспециализированного сервиса. Миссия центров обработки данных Comarch – поддержание самого высокого уровня безопасности и обеспечения. Для этого постоянно привлекаются аудиторские фирмы, которые проверяют соответствие работы и охраны всем нормативно-правовым актам.

Беспрерывность обеспечивается внедрением высокотехнологических систем электропитания и энергоснабжения, которые, в свою очередь, проверяются по средствам регулярного мониторинга опций мощности и производительности.

Эффективность работы Comarch уже доказана в двенадцати городах по всему миру, среди которых есть такие высокоразвитые города, как Чикаго, Сингапур, Люксембург, Дрезден и Торонто.

Если Вы ещё сомневаетесь, нужен ли Вам надежный ресурс IТ-систем для бизнеса – Вы ещё не готовы к успеху! Comarch - это гарантированная защита электронной коммерческой документации, опыт работы которой уже 25 лет в 40 странах мира с 600-миллионным ежегодным документооборотом.

Дополнительную информацию о системе B2B Network и компании COMARCH Вы сможете найти на сайте – https://www.comarchedi.com.ua/