Захистіть свій бізнес: ефективний електронний документообіг з COMARCH

Сьогодні особливо актуальним стало питання пошуку якісного і безпечного оператора електронного документообігу. Одним із приводів актуальності питання стало минулорічне поширення шкідливої програми-здирника, що вражає комп'ютери з операційною системою Microsoft Windows, - вірусу Petya за допомогою ПО M.e.doc. А в цьому році проблема істотно загострилася у зв'язку з прийняттям Указу президента України Петра Порошенка щодо економічних санкцій на ряд електронних ресурсів, зокрема на оператора електронного документообігу - Е-КОМ.



Але велика кількість компаній вже звикли працювати з безпаперових документообігом і потребує систематичного надійному програмному забезпеченні в цьому напрямку для гарантування безперервності роботи бізнесу. Проаналізувавши пропозиції на ринку, ми зупинилися на компанії Comarch, яка з 2006 року впроваджує на українському ринку свою унікальну платформу Comarch EDI для обміну даними в електронному вигляді між партнерами. Протягом 12 років компанія активно розвиває електронний документообіг в Україні, співпрацюючи з такими затребуваними на ринку ритейлерами, як АТБ-маркет, Фоззі груп, METRO Cash & Carry, Auchan і великою кількістю їх постачальників, виробників і дистриб'юторів. Компанія Comarch довела свою надійність і безпеку, а також свою результативність і ефективність в бізнесі. Протягом цих років було реалізовано безліч електронних документів: каталог продуктів, підтвердження замовлення, повідомлення про відвантаження та приймання, звіти про продажі, товарні та податкові накладні.



Кілька років тому вдалося повністю відмовитися від паперу при поставках шляхом впровадження електронних податкових і товарних накладних. Це все в собі несе неймовірну кількість інформації, яку необхідно грамотно розподіляти, обробляти і, звичайно ж, гарантувати безпеку. Неможливо уявити успішний бізнес без постійної і всебічної комунікації з партнерами, яка забезпечується саме гідним рівнем електронного документообігу.

У зв'язку з такою надзвичайною важливістю захисту конфіденційної і комерційної інформації, просто необхідною є належна їх захист. Особливо це актуально через активізацію зловмисної гібридної політики і різних кібер-атак. У компанії Comarch регулярно стежать за зовнішньою і внутрішньою ситуацією з належним програмним забезпеченням в центрах обробки даних - Comarch Data Center. Захист, безперервність і ефективність - пріоритетні елементи стратегічного плану компанії.

Платформа має власну IT-інфраструктуру, яка вирішує питання про роботу додатків для бізнесу. Також багаторічний досвід, належна сертифікація і стандартизація є ключем і показником високоспеціалізованого сервісу. Місія центрів обробки даних Comarch - підтримка найвищого рівня безпеки та забезпечення. Для цього постійно залучаються аудиторські фірми, які перевіряють відповідність роботи і охорони всім нормативно-правовим актам.

Безперервність забезпечується впровадженням високотехнологічних систем електроживлення і енергопостачання, які, в свою чергу, перевіряються за коштами регулярного моніторингу опцій потужності і продуктивності.

Ефективність роботи Comarch вже доведена в дванадцяти містах по всьому світу, серед яких є такі високорозвинені міста, як Чикаго, Сінгапур, Люксембург, Дрезден і Торонто.

Якщо Ви ще вагаєтесь, чи потрібен Вам надійний ресурс IТ-систем для бізнесу - Ви ще не готові до успіху! Comarch - це гарантований захист електронної комерційної документації, досвід роботи якої вже 25 років в 40 країнах світу з 600-мільйонним щорічним документообігом.

Додаткову інформацію про систему B2B Network і компанії COMARCH Ви зможете знайти на сайті - https://www.comarchedi.com.ua/