Как защитить свой банковский счет: рекомендации НБУ
Фото: НБУ дал рекомендации, как защитить свой банковский счет (bank.gov.ua)
Во время войны злоумышленники не прекращают попыток обманывать граждан. Национальный банк Украины дал простые советы, как защитить свой банковский счет.
Как защитить свой банковский счет
1. Установите:
- приложение вашего банка для контроля за расходами
- двухфакторную авторизацию авторизацию с помощью биометрии и максимальную защиту для банковского приложения
- PIN-код на SIM-карту с финансовым номером (не используйте комбинации 0000,1111,1234, дату и год рождения)
- услугу SMS-банкинга для контроля баланса, списаний и зачислений на банковском счете
- антивирус
2. Держите в секрете
- трехзначный CVV-номер карты (на обороте карты)
- логин и пароль для авторизации в банковском приложении
- пароль от телефона, особенно если им можно расплачиваться через цифровые кошельки Google Pay и Apple Pay
- пароли для авторизации платежей и переводов, поступающих от банка
- финансовый мобильный номер
З. другие полезные советы
- не храните в телефоне пароль от банкинга, PIN-код от карты и др
- не используйте PIN-код от карты как пароль или PIN-код от других сервисов
- откройте виртуальную карту для оплат в интернете и перечислите на нее ограниченное количество денег
- установите лимит для оплаты в интернете
- регулярно обновляйте все пароли от всех аккаунтов, содержащих персональные данные
- используйте биометрические данные
- для авторизации в банковском приложении и подтверждения платежей, если есть такая возможность
- регулярно устанавливайте обновления программного обеспечения смартфона, банковского приложения, антивируса и других приложений на смартфоне
- запретите удаленный перевыпуск SIM-карты у мобильного оператора или перейдите на контрактное обслуживание
Ранее Национальный банк предупредил украинцев о двух актуальных схемах мошенничества в военное время. Это "посреднические" услуги от мошенников и SMS-сообщения о поступлении платежа.
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