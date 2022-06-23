Як захистити свій банківський рахунок: рекомендації НБУ

Під час війни зловмисники не припиняють спроб ошукувати громадян. Національний банк України дав прості поради, як захистити свій банківський рахунок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ .

Раніше Національний банк попередив українців про дві актуальні схеми шахрайства у воєнний час. Це "посередницькі" послуги від шахраїв та SMS-повідомлення про надходження платежу.

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