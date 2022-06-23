Як захистити свій банківський рахунок: рекомендації НБУ
Фото: НБУ дав рекомендації, як захистити свій банківський рахунок (bank.gov.ua)
Під час війни зловмисники не припиняють спроб ошукувати громадян. Національний банк України дав прості поради, як захистити свій банківський рахунок.
Як захистити свій банківський рахунок
1. Установіть:
- застосунок вашого банку для контролю за витратами
- двофакторну авторизацію, авторизацію за допомогою біометрії та максимальний захист для банківського застосунку
- PIN-код на SIM-карту з фінансовим номером (не використовуйте комбінації 0000,1111,1234, дату та рік народження)
- послугу SMS-банкінгу для контролю балансу, списань і зарахувань на банківському рахунку
- антивірус
2. Тримайте в секреті
- тризначний CVV-номер картки (на звороті картки)
- логін та пароль для авторизації в банківському застосунку
- пароль від телефона, особливо якщо ним можна розплачуватись через цифрові гаманці Google Pay та Apple Pay
- паролі для авторизації платежів і переказів, що надходять від банку
- фінансовий мобільний номер
З. Інші корисні поради
- не зберігайте в телефоні пароль від банкінгу, PIN-код від картки тощо
- не використовуйте PIN-код від картки як пароль або PIN-код від інших сервісів
- відкрийте віртуальну картку для оплат в інтернеті та перераховуйте на неї обмежену кількість грошей
- установіть ліміт для оплати в інтернеті
- регулярно оновлюйте всі паролі від усіх акаунтів, що містять персональні дані
- використовуйте біометричні дані
- для авторизації в банківському застосунку та підтвердження платежів, якщо є така можливість
- регулярно встановлюйте оновлення програмного забезпечення смартфону, банківського застосунку, антивірусу та інших програм на смартфоні
- забороніть віддалений перевипуск SIM-карти у мобільного оператора або перейдіть на контрактне обслуговування
Раніше Національний банк попередив українців про дві актуальні схеми шахрайства у воєнний час. Це "посередницькі" послуги від шахраїв та SMS-повідомлення про надходження платежу.
Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.