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Як захистити свій банківський рахунок: рекомендації НБУ

Фото: НБУ дав рекомендації, як захистити свій банківський рахунок (bank.gov.ua)
Автор: Олександр Білоус

Під час війни зловмисники не припиняють спроб ошукувати громадян. Національний банк України дав прості поради, як захистити свій банківський рахунок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ.

Як захистити свій банківський рахунок

1. Установіть:

  • застосунок вашого банку для контролю за витратами
  • двофакторну авторизацію, авторизацію за допомогою біометрії та максимальний захист для банківського застосунку
  • PIN-код на SIM-карту з фінансовим номером (не використовуйте комбінації 0000,1111,1234, дату та рік народження)
  • послугу SMS-банкінгу для контролю балансу, списань і зарахувань на банківському рахунку
  • антивірус

2. Тримайте в секреті

  • тризначний CVV-номер картки (на звороті картки)
  • логін та пароль для авторизації в банківському застосунку
  • пароль від телефона, особливо якщо ним можна розплачуватись через цифрові гаманці Google Pay та Apple Pay
  • паролі для авторизації платежів і переказів, що надходять від банку
  • фінансовий мобільний номер

З. Інші корисні поради

  • не зберігайте в телефоні пароль від банкінгу, PIN-код від картки тощо
  • не використовуйте PIN-код від картки як пароль або PIN-код від інших сервісів
  • відкрийте віртуальну картку для оплат в інтернеті та перераховуйте на неї обмежену кількість грошей
  • установіть ліміт для оплати в інтернеті
  • регулярно оновлюйте всі паролі від усіх акаунтів, що містять персональні дані
  • використовуйте біометричні дані
  • для авторизації в банківському застосунку та підтвердження платежів, якщо є така можливість
  • регулярно встановлюйте оновлення програмного забезпечення смартфону, банківського застосунку, антивірусу та інших програм на смартфоні
  • забороніть віддалений перевипуск SIM-карти у мобільного оператора або перейдіть на контрактне обслуговування

Раніше Національний банк попередив українців про дві актуальні схеми шахрайства у воєнний час. Це "посередницькі" послуги від шахраїв та SMS-повідомлення про надходження платежу.

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