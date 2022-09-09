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Как защитить Николаев от ударов С-300: в Воздушных силах назвали условие

Фото: чтобы предотвратить обстрелы Николаева из С-300, надо выбить оккупантов на расстояние (Getty Images)
Автор: Ульяна Безпалько, Мария Кучерявец

Чтобы избежать вражеских обстрелов Николаева с С-300, необходимо уничтожать все эти комплексы. Или же отодвинуть россиян на такое расстояние, чтобы этих атак не было.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Вместе с тем он также ответил, как избежать применения россиянами РСЗО и артиллерии по городу.

"РСЗО - "Град", "Смерч", "Ураган" - имеют свою дальность. "Град" - ориентировочно 20 километров. "Торнадо - С" - модернизированная российская РСЗО - может стрелять с дальностью в более 100 километров. Их никакими "куполами" не остановишь", - говорит Игнат.

По его словам, единственное противодействие РСЗО - это уничтожать их там, откуда они наносят удары. То есть предпринимать контрбатарейную борьбу и уничтожать их своими средствами.

"То же касается С-300 - их надо банально уничтожать. У нас на вооружении сегодня есть американские противорадиолокационные ракеты HARM, которые адаптированы к советским истребителям МиГ. Они ежедневно применяются против оккупантов и их комплексов как в глубине обороны, так и в непосредственной близости", - говорит Игнат.

Он также уточнил, что комплекс С-300 имеет дальность до 75 километров.

"Поэтому их надо тоже уничтожать противорадиолокационными ракетами, артиллерией, в частности HIMARS. А для этого нужна эффективная работа разведки. Наши западные партнеры также делятся с нами данными по месту нахождения этих средств. И совершенно верно - если их отодвинуть подальше от населенного пункта, то дальности действия не будет хватать",- подытожил Игнат.

Напомним, что Николаев и область часто подвергаются обстрелам российских оккупантов. В частности, недавно враг ударил по медучреждениях и жилых домах города.

Также оккупанты нанесли удар по Висунску в Николаевской области, в результате атаки погиб ребенок.

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