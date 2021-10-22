Защитит Европу от тарифного шока: Зеленский предлагает увеличить транзит газа через Украину

Президент Украины Владимир Зеленский предложил защитить Европу от тарифного шока на энергоносители. Для этого, по словам главы государства, необходимо увеличить транзит газа через украинскую территорию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на La Libre.
"Мощностей по прокачке газа через Украину достаточно, чтобы не только нормализовать ситуацию, но и защитить Европу от тарифного шока в ближайшие годы", - сказал Зеленский.
Глава государства добавил, что Украина предлагает выгодные условия хранения газа в своих подземных хранилищах и скидку на транзит.
Напомним, РБК-Украина сообщало, что Россия готова увеличить поставки газа в Европу, но только через "Северный поток-2".