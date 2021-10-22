Захистить Європу від тарифного шоку: Зеленський пропонує збільшити транзит газу через Україну

Президент України Володимир Зеленський запропонував захистити Європу від тарифного шоку на енергоносії. Для цього, за словами глави держави, необхідно збільшити транзит газу через українську територію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на La Libre .

"Потужностей з прокачування газу через Україну достатньо, щоб не тільки нормалізувати ситуацію, а й захистити Європу від тарифного шоку в найближчі роки", - сказав Зеленський.

Глава держави додав, що Україна пропонує вигідні умови зберігання газу у своїх підземних сховищах і знижку на транзит.