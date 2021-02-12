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Защита Трампа назвала импичмент актом "политической мести"

Автор: РБК-Украина

Сенат Соединенных Штатов начал заслушивать аргументы защиты 45-го президента Дональда Трампа по делу об импичменте. Представители Трампа заявили, что процесс импичмента противоречит Конституции США и представляет собой "политическую месть" и еще больше разделяет страну.

Об этом сообщает Reuters.

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Во вступительном слове защита начала с того, что Трамп по Конституции имеет право на свободу слова, а сторона обвинения напрямую не показала связь между действиями сторонников бывшего президента и его словами.

"Статья об импичменте, внесенная в Сенат, является несправедливым и вопиюще неконституционным актом политической мести", - заявил защитник Трампа Майкл ван дер Веен, назвав дело "политически мотивированной охотой на ведьм".

Процесс в рамках импичмента в отношении Трампа идет в Сенате четвертый день. В среду и четверг свои доводы приводили обвинители, в пятницу началось выступление стороны защиты.

Ожидается, что сегодня защита в течение 3-4 часов будет доказывать, что бывший президент не подстрекал к штурму Капитолия, в результате чего пришлось приостановить процедуру утверждения результатов выборов и эвакуировать членов Конгресса США.

В результате событий 6 января пять человек погибли, среди них один полицейский.

Напомним, Сенат Конгресса США признал процесс импичмента над экс-президентом Дональдом Трампом конституционным.

Как известно, Трампа обвиняют в подстрекательстве к мятежу. Речь идет о беспорядках в Вашингтоне, которые устроили сторонники 45-го президента, а также об их вторжении в Капитолий.

26 января Сенат получил резолюцию об импичменте Трампа от Палаты представителей США.

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Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиДональд Трампимпичмент
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