Захист Трампа назвав імпічмент актом "політичної помсти"

У вступному слові захист почала з того, що Трамп за Конституцією має право на свободу слова, а сторона звинувачення безпосередньо не показала зв'язок між діями прихильників колишнього президента і його словами.

"Стаття про імпічмент, внесена в Сенат, є несправедливим і кричуще неконституційним актом політичної помсти", - заявив захисник Трампа Майкл ван дер Веен, назвавши справу "політично мотивованою полюванням на відьом".

Процес імпічменту щодо Трампа йде в Сенаті четвертий день. У середу і четвер свої аргументи приводили обвинувачі, в п'ятницю почався виступ сторони захисту.

Очікується, що сьогодні захист протягом 3-4 годин буде доводити, що колишній президент не підбурював до штурму Капітолію, в результаті чого довелося призупинити процедуру затвердження результатів виборів і евакуювати членів Конгресу США.

В результаті подій 6 січня п'ятеро людей загинули, серед них один поліцейський.