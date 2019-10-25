Защита Порошенко считает, что в судах ему противостоит Офис Зеленского

"Рабочая гипотеза" защиты экс-президента Петра Порошенко в судах заключается в том, что настоящим заявителем якобы является Офис президента Владимира Зеленского, а не отдельные лица. Об этом рассказал адвокат бывшего главы государства Илья Новиков в эфире "Радио НВ".

"Мы вынуждены исходить из того (как рабочая гипотеза), что нам противостоят не отдельно взятые заявители, не отдельно взятая правоохранительная структура (пусть даже и очень большая) - нам противостоит в целом Администрация", - сообщил юрист.

Эти предположения, по словам Новикова, строятся на информации шеф-редактора издания "Левый берег" Сони Кошкиной о якобы совещании у Зеленского, на котором "обсуждалась целесообразность, как можно быстрее сажать тех, чья посадка понравится народу". Юрист добавил, что "по мнению президента Зеленского, якобы, таким человеком является Порошенко".

"Мне не впервой защищать человека, у которого в общественном мнении страны есть очень большая и очень сплоченная группа недоброжелателей. У меня такое было в России, как правило, когда я защищал какого-то украинца, на которого показывают пальцем и говорят "Вот этот террорист" или "Этот убийца", или "Этот шпион", - сказал адвокат.

Ранее Новиков заявил, что бывший президент Украины Петр Порошенко не является подозреваемым или обвиняемым в любом уголовном деле. В то же время он подчеркнул, что в отношении экс-президента бывшим заместителем главы АП Януковича Андреем Портновым было подано 13 заявлений в суд.