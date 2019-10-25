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Захист Порошенка вважає, що у судах йому протистоїть Офіс Зеленського

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Новіков розповів про "робочу гіпотезу" захисту Порошенко

"Робоча гіпотеза" захисту екс-президента Петра Порошенка в судах полягає в тому, що справжнім заявником нібито є Офіс президента Володимира Зеленського, а не окремі особи. Про це розповів адвокат колишнього глави держави Ілля Новіков в ефірі "Радіо НВ".

"Ми змушені виходити з того (як робоча гіпотеза), що нам протистоять не окремо взяті заявники, не окремо взята правоохоронна структура (нехай навіть і дуже велика) - нам протистоїть в цілому Адміністрація", - повідомив юрист.

Ці припущення, за словами Новікова, будуються на інформації шеф-редактора видання "Лівий берег" Соні Кошкіної про нібито нараду у Зеленського, на якій "обговорювалася доцільність, як можна швидше садити тих, чия посадка сподобається народу". Юрист додав, що "на думку президента Зеленського, начебто, такою людиною є Порошенко".

"Мені не вперше захищати людину, у якого в громадській думці країни є дуже велика і дуже згуртована група недоброзичливців. У мене таке було в Росії, як правило, коли я захищав якогось українця, на якого показують пальцем і кажуть "Ось цей терорист" або "Цей вбивця", або "Цей шпигун", - сказав адвокат.

Раніше Новіков заявив, що колишній президент України Петро Порошенко не є підозрюваним або обвинуваченим у будь-якій кримінальній справі. У той же час він підкреслив, що стосовно екс-президента колишнім заступником голови АП Януковича Андрієм Портновим було подано 13 заяв до суду.

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