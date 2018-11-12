Адвокаты Балуха готовят ходатайство об досрочном освобождении

Фото: Владимир Балух (facebook.com/crimea-news.info)

Владыка Климент также отметил, что его полномочия общественного защитника закончились, поэтому он не имеет доступа к Балуху, только как священник

Адвокаты украинского политзаключенного Владимира Балуха готовят иск в суд относительно его условно-досрочного освобождения. Об этом сообщил архиепископ Симферопольский и Крымский владыка Климент, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "Громадське".

Неделю назад Климент вместе с адвокатом Дмитрием Динзе посетил Керченскую колонию №2, куда Владимира Балуха этапировали после решения суда.

"У меня была встреча с руководителем колонии. Мы с ним обсудили ситуацию. Начальник колонии сказал, что Володя находится на карантине. С Володей работали психологи. Замечаний со стороны руководства колонии к нему нет. Сейчас адвокаты работают над тем, чтобы подать иск в суд по поводу условно-досрочного освобождения", - сказал Климент.

Владыка Климент также отметил, что его полномочия общественного защитника закончились, поэтому он не имеет доступа к Балуху, только как священник.

"Ждем заседания суда, возможно суд меня вновь назначит общественным защитником", - добавил Климент.

Напомним, во время этапирования из СИЗО в колонию Балух объявил о прекращении голодовки. По данным адвоката, в Балуха после более 200 дней голодания есть подозрение на язву или панкреатит. Пока он не сообщал о возобновлении голодовки.

Отметим, "Верховный суд" Крыма приговорил Владимира Балуха к 4 годам и 11 месяцам колонии и штрафу в размере 10 необлагаемых минимумов доходов граждан. 3 октября 2018 года Верховный "суд" оккупированного Россией Крыма сократил на месяц срок заключения.