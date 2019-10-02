Защита обжалует приговор блогеру Мемедеминову

Защита крымскотатарского журналиста и блогера Наримана Мемедеминова будет оспаривать решение российского суда. Об этом заявил адвокат журналиста Эдем Семедляев, сообщает "Крым.Реалии".

По словам адвоката, защита будет оспаривать решение Южного окружного суда Ростова-на-Дону о наказании Мемедеминова в виде 2 лет и 6 месяцев лишения свободы. Семедляев подчеркнул, что Мемедеминов не совершал ни одного преступления, в которых его обвиняют.

"Приговор мы будем обжаловать, мы считаем, что никакого преступления мой подзащитный не совершал. Он не оправдывал взрывы, не оправдывал убийства людей", - заявил он.

Также Семедляев пояснил, что суд смягчил приговор в связи с переквалификацией обвинения. Он предположил, что российская прокуратура также может обжаловать приговор суда.

Напомним, 2 октября российский суд объявил приговор крымскотатарскому журналисту и блогеру Мемедеминову. Суд приговорил журналиста к 2 годам и 6 месяцам заключения. Мемедеминов обвиняется в якобы призывах к терроризму.

Также РБК-Украина писало, что российская прокуратура обращалась в суд с просьбой назначить крымскотатарскому блогеру Мемедеминову наказание в виде 6 лет колонии. Тогда блогер заявлял, что доказательства, представленные прокуратурой, "показывают полную несостоятельность уголовного дела".