Защита конфиденциальных данных: киберполиция рассказала, как создать надежный пароль
Фото: киберполиция рассказала, как создать надежный пароль (Pixabay)
Киберполиция Украина дала советы, как придумать надежный пароль, который будет устойчив к взлому. По данным правоохранителей, защита конфиденциальных данных - потребность и обязанность каждого.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МВД Украины в Facebook.
Советы от киберполиции, как создать надежный пароль:
- Пароль должен содержать не менее 8 символов и состоять из букв верхнего и нижнего регистра, цифр и специальных символов.
- Создайте оригинальный пароль для каждой учетной записи, в случае подозрения в его компрометации - немедленно измените.
- Не используйте комбинации "123456", "11111", "qwerty", "rasword", "abc123". Хакер может взломать их в считанные секунды.
- Не используйте в качестве пароля имя, фамилию, номер телефона, дату рождения и т.д.
- Не храните пароль в открытом виде возле компьютера и не отправляйте его в мессенджерах.
- Включайте повсюду двухфакторную аутентификацию на случай, если пароль кто-нибудь угадает или похитит.
- Для создания сложных паролей используйте сервисы по генерации паролей на сайте киберполиции.
Напомним, недавно в Украине появилось фейковое приложение "Дия", которое злоумышленники предлагали несовершеннолетним для подделки паспортов. Как установила киберполиция, это приложение ворует данные своих пользователей.