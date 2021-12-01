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Защита конфиденциальных данных: киберполиция рассказала, как создать надежный пароль

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Украина, Среда 01 декабря 2021 15:04
Защита конфиденциальных данных: киберполиция рассказала, как создать надежный пароль Фото: киберполиция рассказала, как создать надежный пароль (Pixabay)
Автор: Иванна Шовкун

Киберполиция Украина дала советы, как придумать надежный пароль, который будет устойчив к взлому. По данным правоохранителей, защита конфиденциальных данных - потребность и обязанность каждого.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МВД Украины в Facebook.

Советы от киберполиции, как создать надежный пароль:

  • Пароль должен содержать не менее 8 символов и состоять из букв верхнего и нижнего регистра, цифр и специальных символов.
  • Создайте оригинальный пароль для каждой учетной записи, в случае подозрения в его компрометации - немедленно измените.
  • Не используйте комбинации "123456", "11111", "qwerty", "rasword", "abc123". Хакер может взломать их в считанные секунды.
  • Не используйте в качестве пароля имя, фамилию, номер телефона, дату рождения и т.д.
  • Не храните пароль в открытом виде возле компьютера и не отправляйте его в мессенджерах.
  • Включайте повсюду двухфакторную аутентификацию на случай, если пароль кто-нибудь угадает или похитит.
  • Для создания сложных паролей используйте сервисы по генерации паролей на сайте киберполиции.

Напомним, недавно в Украине появилось фейковое приложение "Дия", которое злоумышленники предлагали несовершеннолетним для подделки паспортов. Как установила киберполиция, это приложение ворует данные своих пользователей.

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