Захист конфіденційних даних: кіберполіція розповіла, як створити надійний пароль
Фото: кіберполіція розповіла, як створити надійний пароль (Pixabay)
Кіберполіція Україна дала поради, як придумати надійний пароль, який буде стійким до злому. За даними правоохоронців, захист конфіденційних даних - потреба та обов'язок кожного.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МВС України у Facebook.
Поради від кіберполіції, як створити надійний пароль:
- Пароль повинен містити не менше 8 символів і складатися з літер верхнього та нижнього регістру, цифр та спеціальних символів.
- Створіть оригінальний пароль для кожного облікового запису, у разі підозри його компрометації - негайно змініть.
- Не використовуйте комбінації "123456", "11111", "qwerty", "rasword", "abc123". Хакер може зламати їх за лічені секунди.
- Не використовуйте як пароль ім'я, прізвище, номер телефону, дату народження тощо.
- Не зберігайте пароль у відкритому вигляді біля комп'ютера та не відправляйте його у месенджерах.
- Увімкніть всюди двофакторну автентифікацію на випадок, якщо пароль хтось вгадає або викраде.
- Для створення складних паролів використовуйте сервіси генерації паролів на сайті кіберполіції.
Нагадаємо, нещодавно в Україні з'явився фейковий додаток "Дія", який зловмисники пропонували неповнолітнім для підробки паспортів. Як встановила кіберполіція, ця програма краде дані своїх користувачів.