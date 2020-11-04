Защита по делу MH17 хочет допросить Авакова

Фото: Арсен Аваков (РБК-Украина)

Защита обвиняемого по делу о крушении малайзийского Boeing рейса MH17 над Донбассом Олега Пулатова хочет допросить министра внутренних дел Украины Арсена Авакова и его заместителя Антона Геращенко. В связи с публикациями фото и видео с транспортировкой ракетной установки "БУК".

Об этом заявил на слушаниях адвокат Баудевейн ван Эйк.

"Аваков опубликовал Youtube-ссылку с видео после катастрофы. Он заявлял, что, по всей видимости, секретные подразделения МВД 18 июля наблюдали перемещение ракетного комплекса в сторону границы с Россией. Он также указал на то, что это "Бук", которым накануне мог быть сбит MH17", - сказал адвокат.

По словам защиты, министра хотят спросить о том, когда он получил видео и предприняли ли какие-либо действия относительно "БУК".

Кроме того, защита просит допросить целый ряд свидетелей, которые говорили, что видели "БУК", слышали о его перевозке. Также адвокат заявил о допросе ряда журналистов, которые сообщали о катастрофе и установке "БУК".

Напомним, 15 октября Россия вышла из консультационной группы по расследованию авиакатастрофы MH17.

Тогда ЕС призвал Россию возобновить консультации по МН17.

В свою очередь министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что выход РФ из консультационной группы по МН17 является свидетельством страха России перед правдой.

Напомним, Boeing-777 рейса MH17 летел 17 июля 2014 года из Амстердама в Куала-Лумпур, но был сбит в небе над оккупированным Донбассом. Жертвами катастрофы стали 298 человек.