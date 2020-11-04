Захист у справі MH17 хоче допитати Авакова

Фото: Арсен Аваков (РБК-Україна)

Захист обвинуваченого у справі про катастрофу малайзійського Boeing рейсу MH17 над Донбасом Олега Пулатова хоче допитати міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова і його заступника Антона Геращенка. У зв'язку з публікаціями фото і відео з транспортуванням ракетної установки "БУК".

Про це заявив на слуханнях адвокат Баудевейн ван Ейк.

"Аваков опублікував Youtube-посилання з відео після катастрофи. Він заявляв, що, по всій видимості, секретні підрозділи МВС 18 липня спостерігали переміщення ракетного комплексу у бік кордону з Росією. Він також вказав на те, що це "Бук", яким напередодні міг бути збитий MH17", - сказав адвокат.

За словами захисту, міністра хочуть запитати про те, коли він отримав відео і вжили які-небудь дії щодо "БУК".

Крім того, захист просить допитати низку свідків, які говорили, що бачили "БУК", чули про його перевезення. Також адвокат заявив про допит низки журналістів, які повідомляли про катастрофу і установці "БУК".

Нагадаємо, 15 жовтня Росія вийшла з консультаційної групи з розслідування авіакатастрофи MH17.

Тоді ЄС закликав Росію відновити консультації щодо МН17.

У свою чергу міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що вихід РФ з консультаційної групи з МН17 є свідченням страху Росії перед правдою.

Нагадаємо, Boeing-777 рейсу MH17 летів 17 липня 2014 року з Амстердама в Куала-Лумпур, але був збитий в небі над окупованим Донбасом. Жертвами катастрофи стали 298 осіб.