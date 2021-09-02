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Защищенная линия связи США и Украины поможет снизить риски вооруженного конфликта, - Госдеп

Автор: Артур Родивилов

Госдепартамент США подтвердил, что Вашингтон и Киев договорились об установлении линии защищенной межгосударственной связи. Она поможет снизить риски, связанные с вооруженными конфликтами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Госдепа.

Как следует из документа, линия будет работать круглосуточно.

"Работая на семи языках, линия работает 24 часа в сутки, чтобы минимизировать риск вооруженного конфликта, который может возникнуть в результате несчастного случая, просчета или недопонимания по ряду вопросов, влияющих на международную безопасность", - говорится в сообщении.

Ранее в среду администрация Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины заявила о подписании с Госдепартаментом соглашения о создании межгосударственной линии защищенной связи.

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