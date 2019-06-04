На заседании ТКГ по Донбассу обсудят освобождение заложников и вопросы безопасности

На заседании Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе, которое состоится завтра, 5 июня, будет обсуждаться освобождение заложников, а также вопросы безопасности. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-секретаря представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Даркы Олифер в Facebook.

Кроме того, Кучма накануне заседания провел встречу с представителем ОБСЕ по ТКГ Мартином Сайдиком

"Накануне заседания Трехсторонней контактной группы, которое состоится в Минске, Леонид Кучма встретился с представителем ОБСЕ по ТКГ Мартином Сайдиком. Встреча состоялась в Киеве. В разговоре обсудили повестку дня завтрашней работы. Основные вопросы - освобождение заложников и вопросы безопасности", - написала Олифер.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский встретился с членами украинской делегации Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на Донбассе.

В ходе встречи Зеленский представил главу украинской делегации группы - президента Украины в 1994-2005 годах Леонида Кучму, который представлял Украину в ТКГ в 2014-2018 годах. Участники встречи обсудили перспективы активизации переговорного процесса и необходимые шаги для этого.

Добавим, что во время брифинга Зеленский потребовал обозначить сроки выполнения минских соглашений.