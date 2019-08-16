ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

На заседании ТКГ 21 августа главными будут вопросы безопасности

Новости » Политика    16.08.2019 - 15:24
На заседании ТКГ 21 августа главными будут вопросы безопасности
Фото: Леонид Кучма (РБК-Украина)

Также на заседании обсудят вопрос несоблюдения режима прекращения огня боевиками

На следующем заседании Трехсторонней контактной группы (ТКГ), которая состоится в Минске 21 августа, главными будут вопросы безопасности на Донбассе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-секретаря представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарки Олифер в Facebook.

Как сообщается, Леонид Кучма встретился с главой СММ ОБСЕ Яшаром Халит Чевиком, который также является координатором подгруппы по безопасности ТКГ.

В ходе разговора стороны обсудили ход выполнения минских договоренностей и подготовку к следующему заседанию ТКГ в Минске.

"Особое внимание было уделено несоблюдению режима тишины со стороны НЗФ ОРДЛО, прежде всего - трагическим инцидентам, в результате которых погибли украинские военные", - отметила Олифер.

Также стороны обсудили процесс подготовки к ремонту моста в Станице Луганской и отметили важность восстановления этого перехода.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Трехсторонняя контактная группа в ходе заседания в Минске 31 июля договорилась о начале разминирования прилегающих к мосту в Станице Луганской территорий с 1 августа.

Кроме того, 17 июля ТКГ в ходе заседания в Минске договорилась о демонтаже фортификационных сооружений на территории так называемой "ЛНР".

Также Специальный представитель действующего главы ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе посол Мартин Сайдик призвал соблюдать перемирие на Донбассе перед новым учебным годом. Он убежден, что открытые дискуссии между всеми сторонами конфликта необходимы для обеспечения соблюдения устойчивого режима прекращения огня.

Бессмертный прокомментировал свое отстранение от работы в ТКГ Ремонт моста в Станице Луганской продлится несколько месяцев, - Сайдик
Новости Украины Контактная группа
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь