У Київраді сталася бійка

В ході бійки в Київраді активісти виламали двері

У кулуарах Київської міської ради у четвер, 21 червня, сталася бійка між активістами і охороною. Про це повідомляють "Українські Новини".

Повідомляється, що на сьогоднішньому засіданні депутати мають намір розглядати питання музеєфікації знайдені в ході розкопок на Поштовій площі історичних артефактів.

Активісти, які вимагають розірвати договір із забудовниками інвесторів і створити музей на місці знайдених артефактів, почали прибувати до будівлі Київради з 9:30. Їх зібралося близько 150 осіб. Деякі з них спробували проникнути в кулуари на четвертому поверсі будівлі. Там же сталася бійка між активістами і поліцією.

Наголошується, що активісти в ході бійки виламали двері в кулуари і прорвалися до сесійної зали. Зараз в кулуарах Київради перебуває близько 150 осіб (при максимально дозволених 60 за нормами пожежної безпеки).

Станом на 11:20 засідання Київради не починалося.

Нагадаємо, схожа ситуація в Київраді сталася 7 червня 2018. Пленарне засідання перенесли у зв'язку з застосуванням фізичної сили щодо працівників секретаріату Київради та пошкодженням майна та обладнання.