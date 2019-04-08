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Засідання суду щодо продовження строку відсторонення Мангера не відбулося

Новини » Суспільство    08.04.2019 - 15:55
Засідання суду щодо продовження строку відсторонення Мангера не відбулося
Фото: Владислав Мангер (Віталій Носач, РБК-Україна)

Засідання суду відбудеться завтра в 11:45

В Шевченківському суді міста Києва не відбулось засідання про продовження строку відсторонення Владислава Мангера від посади голови Херсонської обласної ради. Про це в коментарі РБК-Україна розповів адвокат Мангера Дмитро Ільченко.

При цьому адвокат не назвав дату проведення наступного засідання.

"Нашого суддю відправили у відрядження. Засідання не буде. Коли відбудеться наступне ще невідомо", - розповів адвокат.

Так, засідання було заплановано на 15:30, однак станом на 15:15 воно так і не почалося. Сторона звинувачення взагалі не прибула до суду.

"Мангер знаходиться в Херсоні в реанімації", - додав він.

Також адвокат зазначив, що друге клопотання про зменшення застави стороною захисту не подавалося.

Відзначимо, як повідомила прес-служба Шевченківського суду в коментарі РБК-Україна, наступне засідання щодо продовження строку відсторонення Мангера відбудеться 9 квітня в 11:45.

Нагадаємо, сьогодні повідомлялося, що Мангера госпіталізували через проблеми з серцем.

Додамо, минулого тижня Шевченківський райсуд Києва дозволив надіти на Мангера електронний браслет. Його також зобов'язали з'явитися до слідчого і прокурора за викликом, не виїжджати за межі Херсона без дозволу, повідомляти про зміну місця знаходження, здати на зберігання прокурору свій паспорт і паспорта для виїзду за кордон.

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