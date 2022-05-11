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Заседание Совбеза ООН по гуманитарной ситуации в Украине состоится в четверг

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Нью-Йорк, Среда 11 мая 2022 02:50
Заседание Совбеза ООН по гуманитарной ситуации в Украине состоится в четверг
Автор: Константин Широкун

Совет Безопасности ООН проведет открытое заседание в четверг утром по вопросам гуманитарной ситуации в Украине по инициативе Франции и Мексики. Ожидается, что Гуманитарное управление ООН и официальные лица ЮНИСЕФ выступят перед советом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Ожидается также, что в среду днем Совет безопасности проведет открытое заседание, посвященное недавнему испытанию баллистической ракеты Северной Кореей. Соединенные Штаты также продвигают новую резолюцию по этому вопросу, но в настоящее время голосование не запланировано.

Ранее мы сообщали, что, по словам постпреда Украины в ООН Евгении Филипенко, во время спецсессии ООН будут обсуждаться военные преступления РФ в Буче, Ирпене и Мариуполе.

Также напомним, что Чехию включили в Совет ООН по правам человека. Она займет место России, которая была исключена из Совета в апреле этого года.

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