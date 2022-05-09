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Украина призвала ООН провести спецсессию по военным преступлениям РФ

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Понедельник 09 мая 2022 19:41
Украина призвала ООН провести спецсессию по военным преступлениям РФ Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Украинские власти призвали Совет ООН по правам человека организовать специальную сессию, на которой детально рассмотрят военные преступления РФ против мирного населения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постоянного представителя Украины в ООН Евгении Филипенко.

"Сложившаяся ситуация требует безотлагательного внимания Совета в связи с недавними сообщениями о военных преступлениях и крупномасштабных нарушениях в городе Буча и других освобожденных районах страны, а также поступающими сообщениями о массовых жертвах в городе Мариуполь", - подчеркнула Филипенко.

Отмечается, что обращение Украины к ООН датировано 9 мая и подписано 55 странами.

Ранее мы сообщали, что управление верховного комиссара ООН по правам человека собирает в Украине показания и доказательства нарушений, совершенных во время российского вторжения с целью расследования их на предмет признания военными преступлениями.

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