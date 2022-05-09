Украина призвала ООН провести спецсессию по военным преступлениям РФ
Украинские власти призвали Совет ООН по правам человека организовать специальную сессию, на которой детально рассмотрят военные преступления РФ против мирного населения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постоянного представителя Украины в ООН Евгении Филипенко.
"Сложившаяся ситуация требует безотлагательного внимания Совета в связи с недавними сообщениями о военных преступлениях и крупномасштабных нарушениях в городе Буча и других освобожденных районах страны, а также поступающими сообщениями о массовых жертвах в городе Мариуполь", - подчеркнула Филипенко.
Отмечается, что обращение Украины к ООН датировано 9 мая и подписано 55 странами.
Ранее мы сообщали, что управление верховного комиссара ООН по правам человека собирает в Украине показания и доказательства нарушений, совершенных во время российского вторжения с целью расследования их на предмет признания военными преступлениями.
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