Заседание по делу "министра здравоохранения АР Крым" назначено на 21 июня

Его подозревают в участии в создании оккупационных органов власти

Рассмотрение ходатайства о продлении сроков содержания под стражей "министру здравоохранения АР Крым" назначено на 21 июня 2018 года. Об этом сообщает "Судова влада України".

Ходатайство будет рассматриваться следственным судьей Херсонского городского суда Херсонской области Радченко Г. А. 21 июня 2018 года в 11:00.

"Указанное лицо подозревается в том, что находясь на должности так называемого "министра здравоохранения Республики Крым", принимало непосредственное участие в создании оккупационных органов власти на территории полуострова Крым, в нарушение действующего законодательства Украины способствовало подчинению системы здравоохранения Автономной Республики Крым нелегитимной власти Российской Федерации и др (ч. 1 ст. 111 Ук Украины)", - говорится в сообщении.

Напомним, 12 июня прокуратура Автономной Республики Крым и Главное управление Национальной полиции в Крыму и Севастополе в рамках уголовного производства по фактам незаконного лишения свободы украинских активистов сообщили двум участникам так называемой "Самообороны Крыма" о подозрении по ч. 2 ст. 146 Уголовного кодекса Украины.