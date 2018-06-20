Социальные страницы
Курси валют
USD
26.5
Курс доллара
Покупка 26.17
Продажа 26.5
Межбанк ASK 26.4
Межбанк BID 26.36
НБУ 2647.59
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.88
Курс евро
Покупка 30.18
Продажа 30.88
Межбанк ASK 30.58
Межбанк BID 30.54
НБУ 3065.38
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.27
Курс рубля
Покупка 3.86
Продажа 4.27
НБУ 4.16
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.5
Курс доллара
Покупка 26.17
Продажа 26.5
Межбанк ASK 26.4
Межбанк BID 26.36
НБУ 2647.59
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.88
Курс евро
Покупка 30.18
Продажа 30.88
Межбанк ASK 30.58
Межбанк BID 30.54
НБУ 3065.38
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.27
Курс рубля
Покупка 3.86
Продажа 4.27
НБУ 4.16
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Засідання у справі "міністра охорони здоров'я АР Крим" призначено на 21 червня

НовиниНадзвичайні події    20.06.2018 - 20:10
Фото: Херсонський міський суд (ksm.ks.court.gov.ua)
Фото: Херсонський міський суд (ksm.ks.court.gov.ua)

Його підозрюють в участі у створенні окупаційних органів влади

Розгляд клопотання про продовження строків тримання під вартою "міністру охорони здоров`я АР Крим" призначено на 21 червня 2018 року. Про це повідомляє "Судова влада України".

Клопотання буде розглядатись слідчим суддею Херсонського міського суду Херсонської області Радченко Г. А. 21 червня 2018 року о 11:00.

"Вказана особа підозрюється у тому, що перебуваючи на посаді так званого "министра здравоохранения Республики Крым", брала безпосередню участь у створенні окупаційних органів влади на території півострова Крим, в порушення чинного законодавства України сприяла підпорядкуванню системи охорони здоров’я Автономної Республіки Крим нелегітимній владі Російської Федерації та ін. (ч. 1 ст. 111 Кк України)", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 12 червня прокуратура Автономної Республіки Крим та Головне управління Національної поліції у Криму та Севастополі у рамках кримінального провадження за фактами незаконного позбавлення волі українських активістів повідомили двом учасникам так званої "Самооборони Криму" про підозру за ч. 2 ст. 146 Кримінального кодексу України.

Треба використовувати всі можливості для тиску на РФ, - Клімкін Клімкін заявив, що позиція РФ була спрямована на легітимізацію своєї окупації
Теги публікації: Крим, агресія РФ  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
"Нелюди!": травесті-діва Монро висловилася про супротивників Київпрайду
"Немає совісті ніякої": мережу нажахав вагон поїзда "Укрзалізниці" (фото)
Дівчина згоріла заживо: на трасі Київ-Харків сталася смертельна ДТП (фото)
У Києві пам'ятник біля МВС розфарбували в кольори ЛГБТ (фото)
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся