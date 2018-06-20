Засідання у справі "міністра охорони здоров'я АР Крим" призначено на 21 червня

Його підозрюють в участі у створенні окупаційних органів влади

Розгляд клопотання про продовження строків тримання під вартою "міністру охорони здоров`я АР Крим" призначено на 21 червня 2018 року. Про це повідомляє "Судова влада України".

Клопотання буде розглядатись слідчим суддею Херсонського міського суду Херсонської області Радченко Г. А. 21 червня 2018 року о 11:00.

"Вказана особа підозрюється у тому, що перебуваючи на посаді так званого "министра здравоохранения Республики Крым", брала безпосередню участь у створенні окупаційних органів влади на території півострова Крим, в порушення чинного законодавства України сприяла підпорядкуванню системи охорони здоров’я Автономної Республіки Крим нелегітимній владі Російської Федерації та ін. (ч. 1 ст. 111 Кк України)", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 12 червня прокуратура Автономної Республіки Крим та Головне управління Національної поліції у Криму та Севастополі у рамках кримінального провадження за фактами незаконного позбавлення волі українських активістів повідомили двом учасникам так званої "Самооборони Криму" про підозру за ч. 2 ст. 146 Кримінального кодексу України.