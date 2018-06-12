Прокуратура сообщила двум представителям "Самообороны Крыма" о подозрении

Одна из представителей - гражданка России

Прокуратура Автономной Республики Крым и Главное управление Национальной полиции в Крыму и Севастополе в рамках уголовного производства по фактам незаконного лишения свободы украинских активистов сообщила еще двум участникам так называемой "Самообороны Крыма" о подозрении по ч. 2 ст. 146 Уголовного кодекса Украины. Об этом сообщает пресс-служба крымской прокуратуры.

Так, во время проведения следственных действий один из пострадавших узнал среди лиц, причастных к его похищению, незаконному удержанию и проведению допросов с угрозой применения оружия, активного участника этого формирования и его сообщницу - гражданку Российской Федерации.

Отметим, в ходе расследования установлено, что в течение марта 2014 года члены незаконно созданного вооруженного формирования "Самооборона Крыма" без законных полномочий в г. Симферополе задерживали граждан Украины, после чего длительное время незаконно удерживали их в неизвестном месте. Пострадавшие постоянно находились с мешками на головах и подвергались моральным и физическим страданиям.

Принимаются меры по получению разрешения на задержание подозреваемых и объявление их в розыск.

Подчеркивается, что сейчас более сорока членам незаконно созданного вооруженного формирования "Самооборона Крыма" сообщено о подозрении. Некоторые из подозреваемых уже находятся в государственном розыске.

Напомним, главе так называемой роты специального назначения "Самооборона Крыма" Армену Мартояну снова объявили о подозрении.