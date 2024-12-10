Зарядний пристрій для акумулятора авто: як вибрати правильний девайс

Якщо є акумулятор, то до нього має бути і зарядний пристрій. В автомобілі для цього є генератор, але бувалі водії знають, що він не завжди може впоратись з цим завданням. Поговоримо про домашню зарядку, яка може знадобитись і на випадок використання автомобільної АКБ для освітлення квартири.
Про принципи вибору зарядного пристрою для акумулятора автомобіля читайте в матеріалі РБК-Україна.
При підготовці статті були використані матеріали Autoсentre і Bosch.
За несприятливих умов експлуатації періодичного підзаряджання може потребувати навіть найкращий автоакумулятор. Вибір стаціонарних зарядних пристроїв в наш час різноманітний, але все більше власників обирають автоматичні зарядки – так звані інтелектуальні. Вони справді чудові, але не всі знають, що вони мають один дуже важливий недолік. Власне, автожурналісти rbc.ua підготували короткий огляд всіх наявних на ринку зарядних пристроїв.
Бюджетні моделі. Примітивні вироби у простенькому пластиковому корпусі. Мають мінімум налаштувань і скромні параметри щодо зарядного струму. При тому з надійністю теж великі проблеми, а деякі з них відверто небезпечні через неякісні матеріали – загрожують пожежею. В принципі, є люди, які користуються такими девайсами по кілька років, але покладатись на такі вироби не варто.
З регулюванням струму. На щастя, це найбільша група на споживчому рінку – вони більш-менш якісні і дають змогу регулювати базові параметри зарядження: струм і напругу (крім автомобільних 12 вольт можливі ще 6 і 24 вольта). Це вибір для автомобіліста, який переймається ресурсом свого акумулятора і готовий час від часу контролювати процес зарядження.
Інтелектуальні (автоматичні). Єдине, що має зробити власник цього диво-пристрою – підключити його до АКБ. Він сам оцінить ступінь розрядження АКБ, сам визначить параметри зарядження і сам скорегує їх в процесі поповнення енергії. І зупинить процес в потрібний момент теж сам. Але принципова вада такого інтелектуального автомата – він не може заряджати сильно розряджену батарею. А таке часом трапляється, особливо коли ми використовуємо автомобільний акумулятор в якості джерела струму для свого житла під час відключень світла. Такий пристрій можна порадити власнику "молодої" машини – в якості страховки на випадок випадкового розрядження акумулятора.
Відразу скажемо, що коли ви геть далека від техніки людина, то ця глава вам не дуже потрібна. Але додатковий функціонал розширює можливості при обслуговуванні акумулятора – а це продовжує його життя і полегшує експлуатацію машини.
Через нюанси ринку автоаксесуарів нам доводиться обирати зарядний пристрій для АКБ не тільки за функціоналом, а й за якістю. Тому що можна випадково натрапити на зарядку, яка буде загрожувати безпеці гаража чи квартири, де вона буде заряджати акумулятор. Уникайте моделей з короткими і тонкими дротами, тендітними крокодилами, дешевим м’яким пластиком корпусу і без запобіжника на лицевій чи тильній панелі – це все ознаками жорсткої економії, а в електротехніці це взагалі неприпустимо.
Нагадаємо, нещодавно РБК-Україна розповідало, як обрати багажник на дах авто.