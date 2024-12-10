Зарядное устройство для аккумулятора авто: как выбрать правильный девайс

При неблагоприятных условиях эксплуатации периодической подзарядки может потребоваться даже самый лучший автоаккумулятор. Выбор стационарных зарядных устройств в наше время разнообразен, но все больше владельцев выбирают автоматические зарядки – так называемые интеллектуальные. Они действительно великолепны, но не все знают, что у них один очень важный недостаток. Собственно автожурналисты rbc.ua подготовили краткий обзор всех имеющихся на рынке зарядных устройств.

Три типа зарядных устройств для АКБ автомобиля

Бюджетные модели . Примитивные изделия в простом пластиковом корпусе. Имеют минимум настроек и скромные параметры по зарядному току. При этом с надежностью тоже большие проблемы, а некоторые из них откровенно опасны из-за некачественных материалов – грозят пожаром. В принципе есть люди, которые пользуются такими девайсами по несколько лет, но полагаться на такие изделия не стоит.

С регулировкой тока . К счастью, это самая большая группа на потребительском рынке – они более или менее качественные и позволяют регулировать базовые параметры зарядки: ток и напряжение (кроме автомобильных 12 вольт возможны еще 6 и 24 вольта). Это выбор для автомобилиста, который занимается ресурсом своего аккумулятора и готов время от времени контролировать процесс зарядки.

Интеллектуальные (автоматические) Единственное, что должен сделать владелец этого чудо-устройства – подключить его к АКБ. Но принципиальный недостаток такого интеллектуального автомата – он не может заряжать сильно разряженную батарею. Такое случается, особенно когда мы используем автомобильный аккумулятор в качестве источника тока для своего жилья при отключении света.

За какие функции зарядок АКБ следует доплатить

Сразу скажем, что если вы очень далек от техники человек, то эта глава вам не очень нужна. Но дополнительный функционал расширяет возможности при обслуживании аккумулятора – а это продлевает его жизнь и облегчает эксплуатацию машины.

Зарядка батарей типа AGM, EFB, GEL и кальциевых. Такие особенные аккумуляторы, высокоэффективные и дорогостоящие, получают все большее распространение. И для их полноценной зарядки нужны особые режимы, как то повышенное до 15 – 16,5 вольт напряжение или наоборот, ограниченное 14,4 вольтами (для батарей AGM).

Бесступенчатая регулировка тока. Такая опция позволяет лечить старую батарею, а также с ней легче и эффективнее заряжать аккумуляторы разной емкости, назначения, степени разрядки и возраста.

Десульфатация. Несколько специфический режим для реанимации аккумулятора, который долго простоял в разряженном состоянии. Да и просто продлевает жизнь старой батареи.

Функция пуска Самые мощные зарядные устройства можно использовать, грубо говоря, вместо аккумулятора – когда он совсем слаб. и ее АКБ часто оказывается посаженной.

Если коротко

Из-за нюансов рынка автоаксессуаров нам приходится выбирать зарядное устройство для АКБ не только по функционалу, но и по качеству. Потому что можно случайно встретить зарядку, которая будет угрожать безопасности гаража или квартиры, где она будет заряжать аккумулятор. Избегайте моделей с короткой и тонкой проволокой, хрупкими крокодилами, дешевым мягким пластиком корпуса и без предохранителя на лицевой или тыльной панели – это все признаки жесткой экономии, а в электротехнике это вообще недопустимо.