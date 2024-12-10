Зарядний пристрій для акумулятора авто: як вибрати правильний девайс

Якщо є акумулятор, то до нього має бути і зарядний пристрій. В автомобілі для цього є генератор, але бувалі водії знають, що він не завжди може впоратись з цим завданням. Поговоримо про домашню зарядку, яка може знадобитись і на випадок використання автомобільної АКБ для освітлення квартири.

За несприятливих умов експлуатації періодичного підзаряджання може потребувати навіть найкращий автоакумулятор. Вибір стаціонарних зарядних пристроїв в наш час різноманітний, але все більше власників обирають автоматичні зарядки – так звані інтелектуальні. Вони справді чудові, але не всі знають, що вони мають один дуже важливий недолік. Власне, автожурналісти rbc.ua підготували короткий огляд всіх наявних на ринку зарядних пристроїв.

Три типи зарядних пристроїв для АКБ автомобіля

Бюджетні моделі. Примітивні вироби у простенькому пластиковому корпусі. Мають мінімум налаштувань і скромні параметри щодо зарядного струму. При тому з надійністю теж великі проблеми, а деякі з них відверто небезпечні через неякісні матеріали – загрожують пожежею. В принципі, є люди, які користуються такими девайсами по кілька років, але покладатись на такі вироби не варто.

З регулюванням струму. На щастя, це найбільша група на споживчому рінку – вони більш-менш якісні і дають змогу регулювати базові параметри зарядження: струм і напругу (крім автомобільних 12 вольт можливі ще 6 і 24 вольта). Це вибір для автомобіліста, який переймається ресурсом свого акумулятора і готовий час від часу контролювати процес зарядження.

Інтелектуальні (автоматичні). Єдине, що має зробити власник цього диво-пристрою – підключити його до АКБ. Він сам оцінить ступінь розрядження АКБ, сам визначить параметри зарядження і сам скорегує їх в процесі поповнення енергії. І зупинить процес в потрібний момент теж сам. Але принципова вада такого інтелектуального автомата – він не може заряджати сильно розряджену батарею. А таке часом трапляється, особливо коли ми використовуємо автомобільний акумулятор в якості джерела струму для свого житла під час відключень світла. Такий пристрій можна порадити власнику "молодої" машини – в якості страховки на випадок випадкового розрядження акумулятора.

За які функції зарядок АКБ варто доплатити

Відразу скажемо, що коли ви геть далека від техніки людина, то ця глава вам не дуже потрібна. Але додатковий функціонал розширює можливості при обслуговуванні акумулятора – а це продовжує його життя і полегшує експлуатацію машини.

Зарядка батарей типу AGM, EFB, GEL та кальцієвих. Такі особливі акумулятори, високоефективні і дорогі, отримують все більше поширення. І для їх повноцінного зарядження потрібні особливі режими, як то підвищена до 15 – 16,5 вольт напруга або навпаки, обмежена 14,4 вольтами (для батарей AGM).

Безступінчасте регулювання струму. Така опція дозволяє лікувати стару батарею, також з нею легше і ефективніше заряджати акумулятори різної ємності, призначення, ступеню розрядки та віку.

Десульфатація. Дещо специфічний режим для реанімації акумулятора, який довго простояв у розрядженому стані. Та і просто продовжує життя старої батареї.

Функція пуску. Найпотужніші зарядні пристрої можна використовувати, грубо кажучи, замість акумулятора – коли він зовсім слабкий. Така можливість буде в нагоді у лютий мороз, якщо мотор має великий робочий об’єм. Або може бути затребуваною для авто, яке нечасто виїздить з гаража і її АКБ часто опиняється посадженою.

Якщо коротко

Через нюанси ринку автоаксесуарів нам доводиться обирати зарядний пристрій для АКБ не тільки за функціоналом, а й за якістю. Тому що можна випадково натрапити на зарядку, яка буде загрожувати безпеці гаража чи квартири, де вона буде заряджати акумулятор. Уникайте моделей з короткими і тонкими дротами, тендітними крокодилами, дешевим м’яким пластиком корпусу і без запобіжника на лицевій чи тильній панелі – це все ознаками жорсткої економії, а в електротехніці це взагалі неприпустимо.