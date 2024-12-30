Українці можуть отримати зарядні станції та генератори через "Дію": кому доступна послуга
В Україні стартувала реєстрація на програму "Енергетична стійкість для бізнесу", яка надасть підтримку підприємствам під час енергетичних криз. Обрані компанії отримають зарядні станції, генератори та павербанки для забезпечення безперервної роботи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Дію".
У "Дії" проєкт "Енергетична стійкість для бізнесу" запускає нову ініціативу, спрямовану на підтримку підприємств, що постраждали від енергетичних криз в Україні. Програма надасть необхідне обладнання для забезпечення енергетичної автономії та стабільної роботи в умовах перебоїв з електропостачанням.
Підтримка для підприємств у вигляді зарядних станцій, генераторів та павербанків буде надана 60 обраним компаніям, які зможуть значно підвищити свою енергетичну стійкість і продовжити свою діяльність навіть в умовах надзвичайних ситуацій. Також, підприємницька діяльність повинна не припинятися протягом останніх 3 місяців.
Критерії оцінювання
Фото: "Дія"
Як взяти участь
- Участь у програмі можуть взяти лише підприємства, які зареєстровані та провадять свою господарську діяльність на території Харківської, Дніпропетровської, Запорізької, Миколаївської, Одеської та Херсонської областей.
- Заявки на участь у програмі можна подавати до 9 січня 2025 року, до 23:59.
- Підприємці, які успішно заповнять реєстраційну форму, отримають на свою електронну пошту лист із детальною інформацією про подальші кроки участі в програмі. Офіційна пошта програми - energy.diia.business@gmail.com
Нагадаємо, що Київська міська рада затвердила рекомендації щодо використання генераторів. Їх сформували для безпечної інтеграції пристроїв у міське середовище.
Важливо дотримуватися правил пожежної безпеки за використання генераторів.