Украинцы могут получить зарядные станции и генераторы через "Дію": кому доступна услуга
В Украине стартовала регистрация на программу "Энергетическая устойчивость для бизнеса", которая окажет поддержку предприятиям во время энергетических кризисов. Избранные компании получат зарядные станции, генераторы и павербанки для обеспечения непрерывной работы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Дію".
В "Дії" проект "Энергетическая устойчивость для бизнеса" запускает новую инициативу, направленную на поддержку предприятий, пострадавших от энергетических кризисов в Украине. Программа предоставит необходимое оборудование для обеспечения энергетической автономии и стабильной работы в условиях перебоев с электроснабжением.
Поддержка для предприятий в виде зарядных станций, генераторов и павербанков будет предоставлена 60 избранным компаниям, которые смогут значительно повысить свою энергетическую устойчивость и продолжить свою деятельность даже в условиях чрезвычайных ситуаций. Также, предпринимательская деятельность должна не прекращаться в течение последних 3 месяцев.
Критерии оценивания
Фото: "Дія"
Как принять участие в программе
- Участие в программе могут принять только предприятия, которые зарегистрированы и осуществляют свою хозяйственную деятельность на территории Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Николаевской, Одесской и Херсонской областей.
- Заявки на участие в программе можно подавать до 9 января 2025 года, до 23:59.
- Предприниматели, которые успешно заполнят регистрационную форму, получат на свою электронную почту письмо с подробной информацией о дальнейших шагах участия в программе. Официальная почта программы - energy.diia.business@gmail.com
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