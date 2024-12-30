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Украинцы могут получить зарядные станции и генераторы через "Дію": кому доступна услуга

Украина, Понедельник 30 декабря 2024 14:30
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Украинцы могут получить зарядные станции и генераторы через "Дію": кому доступна услуга Фото: поддержка бизнеса во время энергетических кризисов (GettyImages)
Автор: Владислава Ткаченко

В Украине стартовала регистрация на программу "Энергетическая устойчивость для бизнеса", которая окажет поддержку предприятиям во время энергетических кризисов. Избранные компании получат зарядные станции, генераторы и павербанки для обеспечения непрерывной работы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Дію".

В "Дії" проект "Энергетическая устойчивость для бизнеса" запускает новую инициативу, направленную на поддержку предприятий, пострадавших от энергетических кризисов в Украине. Программа предоставит необходимое оборудование для обеспечения энергетической автономии и стабильной работы в условиях перебоев с электроснабжением.

Поддержка для предприятий в виде зарядных станций, генераторов и павербанков будет предоставлена 60 избранным компаниям, которые смогут значительно повысить свою энергетическую устойчивость и продолжить свою деятельность даже в условиях чрезвычайных ситуаций. Также, предпринимательская деятельность должна не прекращаться в течение последних 3 месяцев.

Критерии оценивания

Украинцы могут получить зарядные станции и генераторы через &quot;Дію&quot;: кому доступна услуга

Фото: "Дія"

Как принять участие в программе

  • Участие в программе могут принять только предприятия, которые зарегистрированы и осуществляют свою хозяйственную деятельность на территории Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Николаевской, Одесской и Херсонской областей.
  • Заявки на участие в программе можно подавать до 9 января 2025 года, до 23:59.
  • Предприниматели, которые успешно заполнят регистрационную форму, получат на свою электронную почту письмо с подробной информацией о дальнейших шагах участия в программе. Официальная почта программы - energy.diia.business@gmail.com

Напомним, что Киевский городской совет утвердил рекомендации по использованию генераторов. Их сформировали для безопасной интеграции устройств в городскую среду.

Важно соблюдать правила пожарной безопасности при использовании генераторов.

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