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"Заря" выбрала стадион для домашних матчей еврокубка

Фото: Стадион "Арена Люблин" (en.wikipedia.org)
Автор: Антон Федорцив

Руководство луганской "Зари" решило принимать соперников в рамках Лиги конференций 2022/23 в Польше.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

Луганчане будут играть матчи в польском Люблине. Домашним стадионом представителя Украины в еврокубках станет "Арена Люблин".

Этот стадион был построен в 2014 году. Хозяином арены является местный "Мотор", выступающий в польском Дивизионе 2. "Арена Люблин" вмещает 15 243 зрителя и принимала матчи чемпионата мира U-20 и два финала Кубка Польши.

Свой путь в Лиге конференций "Заря" начнет с 3-го квалификационного раунда. Жеребьевка этой стадии состоится 18 июля, а матчи запланированы на 4 и 11 августа.

В конце июня наставником "Зари" стал нидерландец ван Леувен, заключивший с луганчанами 3-летний контракт. В 2006-2013 гг. он работал в структуре донецкого "Шахтера", где занимался молодежным департаментом.

К слову, недавно составили предварительный гид по сезону 2022/23 в украинской Премьер-лиге.

Напомним, ранее разобрали иностранный опыт проведения футбольных соревнований в разгар войны.

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Заря