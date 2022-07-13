"Заря" выбрала стадион для домашних матчей еврокубка

Руководство луганской "Зари" решило принимать соперников в рамках Лиги конференций 2022/23 в Польше.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.
Луганчане будут играть матчи в польском Люблине. Домашним стадионом представителя Украины в еврокубках станет "Арена Люблин".
Этот стадион был построен в 2014 году. Хозяином арены является местный "Мотор", выступающий в польском Дивизионе 2. "Арена Люблин" вмещает 15 243 зрителя и принимала матчи чемпионата мира U-20 и два финала Кубка Польши.
Свой путь в Лиге конференций "Заря" начнет с 3-го квалификационного раунда. Жеребьевка этой стадии состоится 18 июля, а матчи запланированы на 4 и 11 августа.
В конце июня наставником "Зари" стал нидерландец ван Леувен, заключивший с луганчанами 3-летний контракт. В 2006-2013 гг. он работал в структуре донецкого "Шахтера", где занимался молодежным департаментом.
К слову, недавно составили предварительный гид по сезону 2022/23 в украинской Премьер-лиге.
Напомним, ранее разобрали иностранный опыт проведения футбольных соревнований в разгар войны.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.