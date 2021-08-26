"Заря" вновь проиграла "Рапиду" и вылетела из Лиги Европы

Матч в Запорожье начался по венскому сценарию. Вновь "Заря" с первых минут ринулась в атаку и намного острее. Но вновь первыми забили игроки "Рапида". На 10-й минуте австрийцы организовали контратаку, Грюль убежал от Вернидуба и пробил мимо Шевченко точно в сетку - 0:1.

А спустя еще пять минут австрийцы забили и второй гол. После подачи с углового и нескольких рикошетов первым в штрафной "Зари" сориентировался центрбэк "Рапида" Греймль, мощно пробив в касание - 0:2.

Через несколько минут "Заря" один мяч могла отквитать, но Гладкий не смог попасть в створ с нескольких метров после подачи Родригеса. Правда, за 5 минут до конца тайма форвард луганчан все же исправился, результативно головой замкнув подачу Булецы со штрафного - 1:2.

Во втором тайме, казалось, "Заря" должна попытаться хотя бы счет сравнять. Но луганчане пропустили третий. Вновь игроки "Зари" просто "привезли" этот гол соперникам. Вернидуб обрезался в центре поля, а убежавший от него Кара отпасовал на Фонтаса, который переправил мяч в пустые ворота - 1:3.

За 15 минут до конца Хомченовский, казалось, один мяч отквитал дальним ударом, но судьи усмотрели офсайд у его партнера Шахаба, который активно мешал киперу австрийцев. А позже футболисты "Зари" показали, в чем разница между ними и игроками "Рапида" - Кабаев убежал на свидание с кипером соперников и решил отпасовать на Громова, который был сам. Однако сделать точную передачу не смог. В итоге удар последнего успели заблокировать.

Но все же второй гол "Заря" забить смогла. За пять минут до конца Шахаб заработал пенальти и сам же его реализовал - 2:3.

Хотя еще через две минуты Шахаб мог сделать дубль и сравнять счет. Вновь рефери назначил пенальти за игру рукой в штрафной футболиста "Рапида", но иранец во второй раз переиграть австрийского кипера не смог.

В итоге второе поражение "Зари" в противостоянии с "Рапидом" с общим счетом 2:6 и вылет из Лиги Европы. Правда, еврокубки у луганчан все же будут - они сыграют в групповом этапе Лиге конференций. Своих соперников "Заря" узнает завтра - начало жеребьевки в 15:30 по Киеву.