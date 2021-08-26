"Зоря" знову програла "Рапіду" і вилетіла з Ліги Європи

Матч у Запоріжжі розпочався за Віденським сценарієм. Знову "Зоря" з перших хвилин кинулася в атаку і набагато гостріше. Але знову першими забили гравці "Рапіда". На 10-й хвилині австрійці організували контратаку, Грюль втік від Вернидуба і пробив повз Шевченка точно в сітку - 0:1.

А ще через п'ять хвилин австрійці забили і другий гол. Після подачі з кутового і декількох рикошетів першим у штрафному майданчику "Зорі" зорієнтувався центрбек "Рапіда" Греймль, потужно пробивши в дотик - 0:2.

Через кілька хвилин "Зоря" один м'яч могла відквитати, але Гладкий не зміг потрапити в створ з декількох метрів після подачі Родрігеса. Правда, за 5 хвилин до кінця тайму форвард луганчан все ж виправився, результативно головою замкнувши подачу Булеци зі штрафного - 1:2.

У другому таймі, здавалося, "Зоря" повинна спробувати хоча б рахунок зрівняти. Але луганчани пропустили третій. Знову гравці "Зорі" просто "привезли" цей гол суперникам. Вернидуб обрізався в центрі поля, а втік від нього Кара відпасував на Фонтаса, який переправив м'яч у порожні ворота - 1:3.

За 15 хвилин до кінця Хомченовський, здавалося, один м'яч відквитав дальнім ударом, але судді угледіли офсайд у його партнера Шахаба, який активно заважав кіперу австрійців. А пізніше футболісти "Зорі" показали, в чому різниця між ними і гравцями "Рапіда" - Кабан втік на побачення з кіпером суперників і вирішив відпасував на Громова, який був сам. Однак зробити точну передачу не зміг. В результаті удару останнього встигли заблокувати.

Але все ж другий гол "Зоря" забити змогла. За п'ять хвилин до кінця Шахаб заробив пенальті і сам же його реалізував - 2:3.

Хоча ще через дві хвилини Шахаб міг зробити дубль і зрівняти рахунок. Знову рефері призначив пенальті за гру рукою у штрафному футболіста "Рапіда", але іранець вдруге переграти австрійського кіпера не зміг.

В результаті другої поразки "Зорі" в протистоянні з "Рапідом" з загальним рахунком 2: 6 і виліт з Ліги Європи. Правда, єврокубки у луганчан все ж будуть - вони зіграють у груповому етапі Лізі конференцій. Своїх суперників "Зоря" дізнається завтра - початок жеребкування о 15:30 за Києвом.