"Заря" узнала возможного соперника в плей-офф квалификации Лиги конференций

Пока единственный представитель Украины в Лиге конференций узнал потенциальных оппонентов в плей-офф квалификации турнира. Команда Патрика ван Леувена в случае победы над румынами встретится с победителем пары "Лугано" – "Хапоэль".

В 3-м квалификационном раунде "Заря" померяется силами с румынской "Университатей". Матчи назначены на 4 и 11 августа. В эти же даты состоится и швейцарско-израильское противостояние.

Если "Заря" выйдет в плей-офф квалификации, то первый поединок сыграет дома. Первые матчи последней стадии отбора запланированы на 8 августа, а ответные – на 25 августа.

Ранее "Днепр-1" получил потенциального соперника в финале квалификации Лиги Европы. "Спортклубовцы" встретятся с победителем дуэли АЕКа из Ларнаки и белградского "Партизана".