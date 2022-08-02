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"Заря" узнала возможного соперника в плей-офф квалификации Лиги конференций

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Ньон, Вторник 02 августа 2022 16:00
"Заря" узнала возможного соперника в плей-офф квалификации Лиги конференций Фото: "Заря" готовится к старту сезона в Польше (facebook.com/FCZoryaLuhansk)
Автор: Антон Федорцив

За путевку в групповой этап Лиги конференций 2022/23 луганская "Заря" сразится с победителем противостояния швейцарского "Лугано" и "Хапоэля" из Беер-Шевы, если пройдет "Университатю" из Крайовы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты жеребьевки.

Пока единственный представитель Украины в Лиге конференций узнал потенциальных оппонентов в плей-офф квалификации турнира. Команда Патрика ван Леувена в случае победы над румынами встретится с победителем пары "Лугано" – "Хапоэль".

В 3-м квалификационном раунде "Заря" померяется силами с румынской "Университатей". Матчи назначены на 4 и 11 августа. В эти же даты состоится и швейцарско-израильское противостояние.

Если "Заря" выйдет в плей-офф квалификации, то первый поединок сыграет дома. Первые матчи последней стадии отбора запланированы на 8 августа, а ответные – на 25 августа.

Ранее "Днепр-1" получил потенциального соперника в финале квалификации Лиги Европы. "Спортклубовцы" встретятся с победителем дуэли АЕКа из Ларнаки и белградского "Партизана".

&quot;Заря&quot; узнала возможного соперника в плей-офф квалификации Лиги конференций

К слову, ранее составили предварительный гид по сезону 2022/23 в украинской Премьер-лиге.

Напомним, также разобрали иностранный опыт проведения футбольных соревнований в разгар войны.

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