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"Зоря" дізналася можливого суперника в плей-офф кваліфікації Ліги конференцій

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Ньйон, Вівторок 02 серпня 2022 16:00
"Зоря" дізналася можливого суперника в плей-офф кваліфікації Ліги конференцій Фото: "Зоря" готується до старту сезону в Польщі (facebook.com/FCZoryaLuhansk)
Автор: Антон Федорців

За путівку в груповий етап Ліги конференцій 2022/23 луганська "Зоря" побореться з переможцем протистояння швейцарського "Лугано" та "Хапоеля" з Беєр-Шеви, якщо пройде "Універсітатю" з Крайови.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати жеребкування.

Наразі єдиний представник України в Лізі конференцій дізнався потенційних опонентів у плей-офф кваліфікації турніру. Команда Патріка ван Леувена в разі перемоги над румунами зустрінеться з переможцем пари "Лугано" – "Хапоель".

У 3-му кваліфікаційному раунді "Зоря" поміряється силами з румунською "Універсітатею". Матчі призначені на 4 і 11 серпня. У ці ж дати відбудеться і швейцарсько-ізраїльське протистояння.

Якщо "Зоря" вийде в плей-офф кваліфікації, то перший поєдинок гратиме вдома. Перші матчі останньої стадії відбору заплановані на 8 серпня, а матчі-відповіді – на 25 серпня.

Раніше "Дніпро-1" отримало потенційного суперника у фіналі кваліфікації Ліги Європи. "Спортклубівці" зустрінуться з переможцем дуелі АЕКа з Ларнаки та белградського "Партизана".

&quot;Зоря&quot; дізналася можливого суперника в плей-офф кваліфікації Ліги конференцій

До слова, раніше склали попередній гід сезоном 2022/23 в українській Прем'єр-лізі.

Нагадаємо, також розібрали іноземний досвід проведення футбольних змагань у розпал війни.

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