"Зоря" дізналася можливого суперника в плей-офф кваліфікації Ліги конференцій

За путівку в груповий етап Ліги конференцій 2022/23 луганська "Зоря" побореться з переможцем протистояння швейцарського "Лугано" та "Хапоеля" з Беєр-Шеви, якщо пройде "Універсітатю" з Крайови.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати жеребкування .

Наразі єдиний представник України в Лізі конференцій дізнався потенційних опонентів у плей-офф кваліфікації турніру. Команда Патріка ван Леувена в разі перемоги над румунами зустрінеться з переможцем пари "Лугано" – "Хапоель".

У 3-му кваліфікаційному раунді "Зоря" поміряється силами з румунською "Універсітатею". Матчі призначені на 4 і 11 серпня. У ці ж дати відбудеться і швейцарсько-ізраїльське протистояння.

Якщо "Зоря" вийде в плей-офф кваліфікації, то перший поєдинок гратиме вдома. Перші матчі останньої стадії відбору заплановані на 8 серпня, а матчі-відповіді – на 25 серпня.

Раніше "Дніпро-1" отримало потенційного суперника у фіналі кваліфікації Ліги Європи. "Спортклубівці" зустрінуться з переможцем дуелі АЕКа з Ларнаки та белградського "Партизана".