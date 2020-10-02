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"Заря" узнала соперников по группе Лиги Европы

Ньон, Пятница 02 октября 2020 14:39
"Заря" узнала соперников по группе Лиги Европы
Фото: футболисты "Зари" (facebook.com/FCZoryaLuhansk)
Автор: Вера Олейник

Луганская "Заря" по итогам жеребьевки узнала своих соперников в групповом раунде Лиги Европы. Украина представлена на этой стадии турнира лишь одним клубом.

Команда Виктора Скрипника попала в группу G, где сыграет с португальской "Брагой", английским "Лестером" и греческим АЕКом.

Луганский клуб вышел в групповую стадию Лиги Европы напрямую как бронзовый призер украинской Премьер-лиги прошлого сезона.

Напомним, квалификационный этап турнира не смогли преодолеть две украинские команды - ковалевский "Колос" и черниговская "Десна". Дебютанты уступили хорватской "Риеке" и немецкому "Вольфсбургу" соответственно.

Накануне состоялась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов. Чемпион Украины "Шахтер" сыграет с "Реалом", "Интером" и "Боруссией" М, а вице-чемпион "Динамо" встретится с "Ювентусом", "Барселоной" и "Ференцварошем".

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Новости Украины Спорт Лига ЕвропыЗаряжеребьевкагрупповой раунд
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