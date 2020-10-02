"Зоря" дізналася суперників по групі Ліги Європи

Фото: футболісти "Зорі" (facebook.com/FCZoryaLuhansk)

Луганська "Зоря" за підсумками жеребкування дізналася своїх суперників у груповому раунді Ліги Європи. Україна представлена на цій стадії турніру лише одним клубом.

Команда Віктора Скрипника потрапила в групу G, де зіграє з португальською "Брагою", англійським "Лестером" і грецьким АЕКом.

Брага, Лестер и АЕК - наши соперники в Лиге Европы 2020/21! pic.twitter.com/4CDH0mXIlk — FC Zorya Luhansk (@FCZoryaOfficial) October 2, 2020

Луганський клуб вийшов у групову стадію Ліги Європи напряму як бронзовий призер української Прем'єр-ліги минулого сезону.

Нагадаємо, кваліфікаційний етап турніру не змогли подолати дві українські команди - ковалівський "Колос" та чернігівська "Десна". Дебютанти поступились хорватській "Рієці" і німецькому "Вольфсбургу" відповідно.

Напередодні відбулося жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів. Чемпіон України "Шахтар" зіграє з "Реалом", "Інтером" і "Боруссією" М, а віцечемпіон "Динамо" зустрінеться з "Ювентусом", "Барселоною" та "Ференцварошем".