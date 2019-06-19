"Заря" узнала первого потенциального соперника в квалификации Лиги Европы

По итогам жеребьевки второго отборочного раунда Лиги Европы определился соперник (или пара потенциальных соперников) первого представителя Украины в еврокубках сезона 2019/2020 - луганской "Зари". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт УЕФА.

Пятый клуб украинской Премьер-лиги прошлого сезона сыграет с победителем пары «Будучность» — «Нарва Транс».

Первые матчи второго квалификационного раунда состоятся 25 июля, ответные игры - 1 августа. Как и прежде, все домашние матчи, вплоть до группового этапа, "Заря" проведет в Запорожье на стадионе "Славутич-Арена". По группе вопрос будет решаться отдельно в ходе визита делегации УЕФА.

Отметим, что на этом этапе соревнований стартует только один украинский клуб. В целом нашу ассоциацию на втором по престижности еврокубковом клубном турнире будут представлять три клуба. Сразу в групповой этап попал бронзовый призер УПЛ - "Александрия". Четвертая команда - "Мариуполь" - стартует в третьем раунде квалификации.

Напомним, этот отбор станет первым серьезным испытанием для нового главного тренера "Зари" Виктора Скрипника.